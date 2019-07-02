«الإمارات الإسلامي» ينضم إلى برنامج ضمان تمويلات الشركات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

وقع «الإمارات الإسلامي» اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، يصبح بموجبها أول مصرف إسلامي ينضم إلى برنامج ضمان التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في خطوة تعكس التزام الطرفين بدفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي في الدولة.

وقال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «الاتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية ستسهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول إلى التمويل الذي تحتاجه، علاوة على الارتقاء بمستويات بيئة أعمال هذا القطاع الحيوي».

وقال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «في إطار استراتيجيتنا المتواصلة، نأخذ على عاتقنا الالتزام بتطوير الحلول المصرفية التي ستمكّن هذه الشركات من المساهمة بكفاءة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وإثراء التنوع الاقتصادي في الدولة».