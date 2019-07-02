«مالية عجمان» توقع اتفاقية شراكة مع «بيفورت»

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية شراكة مع شركة بيفورت إحدى شركات أمازون العالمية. ويأتي ذلك تحقيقاً لأعلى معدلات التحول الرقمي وفقاً لأرقى المعايير التقنية، من خلال منصة ذكية واحدة تعتمد على أحدث التقنيات في مجال إدارة وتنمية الموارد المالية الحكومية للمساهمة في تنمية مستدامة لإمارة عجمان.

وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان حرص الدائرة على تجسيد رؤى وأهداف حكومة عجمان 2021 من خلال تبني أفضل الممارسات وآليات العمل المؤسسية الكفيلة بالمساهمة في الارتقاء بمنظومة العمل بما يخدم الأهداف الوطنية .

وذكر أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سعي دائرة المالية لتعزيز الخدمات المتاحة عبر AjmanPay كمنصة رقمية تعزز نجاح وجودة الخدمات الحكومية في الإمارة، وتدعم مكانتها الاقتصادية محلياً وعالمياً.