مساهمو «الصفوة مباشر» للخدمات المالية يعتمدون اسماً جديداً للشركة

المصدر: دبي- البيان

عقدت شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية - شركة مساهمة خاصة أول من أمس، اجتماع الجمعية العمومية في مقرها الرئيسي ببرج «فيجن تاور» في منطقة الخليج التجاري. واعتمد الاجتماع برئاسة مرشد محمد رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية، قرار تغيير اسم الشركة من خلال تعديل المادة ذات الصلة. وجاء تصويت الأغلبية في اجتماع الجمعية العمومية (بنسبة 76.97%) لصالح قرار الاسم الجديد «بي إتش مباشر».

وتقدم الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، برأسمال مدفوع قدره 564 مليون درهم خدمات الوساطة المالية لتداول الأدوات المالية في الأسواق المالية.

كما ناقش اجتماع الجمعية العمومية إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة، حيث تم تعيين مجلس إدارة جديد يضم الحر السويدي، ويوسف الملا، ويزن أبو كلل، وزياد كنعان، ويوسف عبدالله ملا علي الملا. وتعمل شركة الوساطة المالية منذ العام 2006.