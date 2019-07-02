غرفة عجمان تنظم ملتقى الأعمال الأمريكي لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية، والغرفة الأمريكية في دبي، «ملتقى الأعمال الأمريكي»؛ بهدف بحث سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية والتعليمية، إلى جانب استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين. حضر أعمال الملتقى في فندق فيرمونت عجمان، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، والشيخ عبدالله بن علي النعيمي، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة عجمان، وترأس الوفد الأمريكي فيليب فراين القنصل الأمريكي، بحضور كارا نازاي ـ مدير عام الغرفة الأمريكية في دبي.

وأكد محمد الجناحي أن إمارة عجمان بتوجيهات من القيادة الرشيدة تحرص على توفير مقومات متنوعة تصب بشكل مباشر في القطاع الاقتصادي وجاذبيته من خلال توفير حزم التحفيز والتسهيلات ومرونة الإجراءات وسرعتها التي تعزز من تنافسية الإمارة، وزيادة رضا المستثمرين ورجال الأعمال. من جانبه، أشاد فيليب فراين بعمق العلاقات الأمريكية الإماراتية، وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين يتسم بالتنوع، الأمر الذي يعزز من فرص التعاون والشراكة بين التجار والمستثمرين.

وقدمت غرفة عجمان عرضاً حول مقومات الإمارة وأهم القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي، والذي يمثل 33% من الناتج المحلي للإمارة يليه قطاع البناء والمقاولات بنسبة 14%، وقطاع العقارات بنسبة 12%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12%.

وأوضح التقرير، ارتفاع عضوية غرفة عجمان إلى أكثر من 40 ألف عضوية خلال 2018 مقارنة بـ 23802 عضوية خلال 2013 وبنسبة نمو 68%. ووصلت أعداد المصانع العاملة في الإمارة إلى 982 مصنعاً في 2018، واستعرض التقرير تطور القطاع السياحي، حيث ارتفعت نسبة إشغال الفنادق إلى 71% خلال 2018 وبنسبة زيادة 10%عن العام 2015، ووصلت أعداد الغرف الفندقية إلى 3784 غرفة، وعدد السائحين 632 ألف سائح خلال 2018.

استثمارات

قدم الوفد الأمريكي عدداً من العروض التقديمية. واستعرض جملة من الفرص لزيادة استثمارات المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين المباشرة في الولايات المتحدة، لاسيما أن هذه الاستثمارات المباشرة بلغت 26 مليار دولار بنهاية عام 2018.