فريق مؤشر الخدمات الذكية يضع اللمسات النهائية لخطة العمل السداسية

المصدر: دبي- البيان

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الدوري الثاني والعشرين للفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ويضم الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية ممثلين عن 11 جهة اتحادية ومحلية حكومية.

جاء الاجتماع بهدف الاطلاع على ما تم إنجازه بخصوص خطة العمل التي تقوم وفق مفهوم المراحل السداسية (O6)، والتي تمثل خارطة طريق تستهدف وصول الإمارات إلى المركز الثالث عالمياً بحلول منتصف العام الحالي، بالاستناد على أربع دعائم هي محاكاة التوقعات على مستوى الحكومة المحلية، التعامل مع تحديات مؤشر الخدمات الذكية، تأثير القوة الناعمة، وتطبيق عوامل الابتكار.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية: تم التركيز على مفاهيم وقيم المشاركة الرقمية والبيانات المفتوحة وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية، والتي نستطيع من خلالها خلق ميزة التنافسية العالمية التي تسمح لنا بالانتقال مرحلياً إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى الرائدة عالمياً وفق مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الذكية. وناقشنا خلال الاجتماع ما تم تنفيذه بخصوص خطة العمل O6، حيث من المقرر تقييم النتائج في منتصف شهر يوليو.

وأضاف: استعرضنا خلال هذا الاجتماع أهم المحطات التي مر بها الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، وأهم الإنجازات التي حققها، ولعل أهم تلك المحطات اللقاء الاستثنائي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عندما أطلق البوابات الرسمية والبوابات المساندة، وتبع هذا الإطلاق تشكيل فرق العمل واستضافة خبراء إقليميين وتنظيم ورش عمل متخصصة، كما تم إطلاق نظام ديرة، من أجل متابعة مستوى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية وبخاصة مؤشر الخدمات الذكية.

مراحل

تم تقسيم الخطة إلى 4 مراحل زمنية، مدة كل مرحلة ستة أسابيع، بحيث توكل إلى الفرق الفرعية قائمة من المهام الواجب الانتهاء منها قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من ستة أسابيع أخرى، حيث تشكل هذه المهام برنامج عمل تشاركي بين الجهات الحكومية المعنية.