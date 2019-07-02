نمو إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي 17.6 % خلال مارس الماضي

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة 17.6% خلال مارس 2019 مقارنة مع الشهر ذاته من 2018 وذلك وفقاً لأحدث الأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي أمس.

وجاء الارتفاع المسجل في الإيرادات مواكباً للزيادة التي شهدها الرقم القياسي لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة 8.7% بنهاية مارس من العام الجاري.

ويعكس النمو الكبير في إيرادات المنشآت الفندقية (فنادق وشقق فندقية) في مارس الماضي تواصل النشاط المتميز الذي يشهده القطاع منذ بداية العام 2019.

وارتفع الرقم القياسي للفنادق خلال مارس بنسبة 8.6% مقارنة مع شهر مارس من العام السابق في حين نما الرقم القياسي للشقق الفندقية بنسبة 9% خلال فترة الرصد ذاته.

وكان عدد المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي ارتفع إلى 169 منشأة مع نهاية مارس الماضي مقارنة مع 163 منشأة في الشهر ذاته من العام 2018.

كما زاد عدد الغرف التي تضمنتها محفظة المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى 33074 غرفة خلال الربع الأول من 2019 بنمو نسبته 5.1% مقارنة مع 31482 غرفة في مارس 2018.