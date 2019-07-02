«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 3 طائرات شحن إلى ناقلة روسية

المصدر: دبي - سيد صالح

أبرمت «دبي لصناعات الطيران كابيتال»، ذراع تأجير الطائرات لدى «دبي لصناعات الطيران»، اتفاقية شراء وإعادة تأجير مع «إيربريدج كارجو»، الناقلة الروسية المتخصصة في رحلات الشحن الجوي.

ووفقاً لما ذكره أمس موقع «ترانسبورت ويكلي»، ستؤجر الشركة بموجب هذه الاتفاقية ثلاث طائرات شحن من طراز «بوينغ 777» إلى الشركة الروسية.

وأفاد الموقع بأن الطائرات الثلاث ستنضم إلى أسطول «إيربريدج كارجو» اعتباراً من العام المقبل لتكون هي المرة الأولى التي تدخل فيها طائرات الشحن من طراز «بوينغ 777»، أسطول الشركة التي يقع مقرها الرئيس في العاصمة الروسية موسكو.

تنويع

وقال فيروز تارابوري، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لصناعات الطيران»: «يسرنا الإسهام في تدبير متطلبات أسطولها في ظل توسعها واتجاهها للتنويع بضم هذا الطراز المحدد من طائرات الشحن».

وقال أليكسي إيزايكين، رئيس مجموعة «فولجا دنيبر»، المالكة لشركة «إيربريدج كارجو»: «تسجل اتفاقيتنا الجديدة لحظة فارقة في تاريخنا، في ظل ترحيبنا بالطائرات من طراز «بوينغ 777» في أسطولنا».

يذكر أن «دبي لصناعات الطيران» تمتلك في الوقت الراهن 15 طائرة شحن من طراز «بوينغ 777».