«الصقر» تطلق منتجات تأمينية صحية للمناطق الشمالية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة الصقر الوطنية للتأمين ومقرها دبي باقة جديدة من منتجات التأمين الصحي المصممة للوافدين المقيمين في المناطق الشمالية. وتلبي هذه الباقة احتياجات الوافدين المتعلقة بالرعاية الصحية بما يتناسب مع ذوي الدخل المحدود فضلاً عن إمكانية الإصدار الفوري دون المرور بالمتطلبات الاعتيادية المصاحبة لعملية الاكتتاب بالمنتجات الصحية التقليدية.

وأكد عبد المحسن جابر عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الصقر أهمية طرح هذا المنتج والذي يؤكد التزام الشركة بدعم عملائها عبر تزويدهم بالخدمات الجديدة. كما يأتي إطلاق المنتجات الجديدة تلبية لحاجة السوق. ولدى شركة الصقر إضافة إلى المكتب الرئيسي 5 فروع في المناطق الشمالية تتوزع في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.