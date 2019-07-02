«ريدان» الغذائية السعودية تفتتح أول فرع فرانشايز في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ريدان الغذائية السعودية عن عزمها افتتاح أول فرع فرانشايز لها في إمارة دبي.

وقالت الشركة أمس في بيان لها إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن الفرع الجديد يقع على شارع الجميرا.

وأضافت أنه سيظهر الأثر المالي الناتج عن افتتاح الفرع اعتباراً من الربع الثالث من العام الجاري 2019.

وريدان الغذائية هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية «السوق الموازية» (نمو) منذ فبراير 2017.

وتعمل ريدان في قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على المطاعم، ويقع مقرها الرئيس في جدة بالسعودية، وتم تأسيسها في فبراير 1989.