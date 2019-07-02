«سفِلز» تدمج «برايم بليسز» للوساطة العقارية ضمن عملياتها بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سفِلز للاستشارات العقارية، عن دمجها وكالة برايم بليسز للوساطة العقارية، ضمن عملياتها في دبي. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع سعي الشركة لتعزيز حضورها في المنطقة، حيث تُشكّل إضافة خبرات فريق عمل «برايم بليسز» استكمالاً لخبرات سفِلز الحالية في مجال الوساطة العقارية، بشقيها السكنية والتجارية.

وانطلقت برايم بليسز عام 2014 كشركة وساطة وإدارة عقارات مرخصة بالكامل، حيث ركّزت الشركة منذ انطلاقتها على الشريحة الفاخرة من السوق، سواءً من المشاريع على المخطط أو المشاريع الجاهزة، مع تركيز خاص على المواقع البارزة في دبي مثل البراري وتلال الإمارات ومشاريع الحبتور.

كما تشمل خدمات الشركة أعمال المبيعات والتأجير وإدارة العقارات. ومع انضمامهم إلى سفِلز، سيواصل فريق برايم بليسز، تقديم خدمات الوساطة والاستشارات وفق أفضل المعايير العالمية.