موانئ دبي تستحوذ على «توباز» بـ 4 مليارات درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، عن استحواذها على كامل حصص شركة توباز للطاقة والملاحة (Topaz) من شركة النهضة للخدمات (SAOG) وستاندرد تشارترد برايفت إكويتي /‏ أفيرما كابيتال بمقابل 1.079 مليار دولار (3.95 مليارات درهم).

وتعتبر شركة توباز المزودة الرائدة للخدمات والحلول اللوجستية لقطاع الطاقة على المستوى العالمي، وتدير أسطولاً حديثاً يتكوّن من 117 سفينة متواجدة بصورة شبه دائمة في بحر قزوين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا.

وتتمتع الشركة بمكانة راسخة في سوق بحر قزوين الذي يعد أكبر بحر داخلي في العالم، وأحد أهم الأحواض النفطية الاستراتيجية، وتشكل العقود طويلة الأجل والحواجز الكبيرة أمام الوصول إليه من أبرز سمات هذا الحوض الذي يحتوي على نحو 6 % من الاحتياطي النفطي العالمي.

كما تتمتع «توباز» بعلاقات مميزة مع شركات النفط الوطنية والدولية، ومن ضمنها بريتيش بتروليوم وشيفرون ودراغون أويل ودبي للبترول وإكسون موبيل وتنغزشيفرويل.

وأتاح تركيز توباز للطاقة والملاحة المستمر على إبرام عقود استراتيجية طويلة الأجل تحقيق نتائج تفوق أداء السوق، وتبلغ قيمة عقودها في السوق نحو 1.6 مليار دولار بحسب الأرقام المسجلة في 31 مارس 2019، ما يتخطى إلى حد كبير معايير القطاع، ويعكس نجاح التوجه الاستراتيجي للشركة. وستدعم صفقة الاستحواذ هدف شركة موانئ دبي العالمية في تعزيز حضور الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية العالمي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «الاستحواذ سيعزز مكانة موانئ دبي العالمية كمشغل عالمي في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، ولقد قمنا خلال الأعوام القليلة الماضية باستثمارات مُنتقاة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، في شركات تتمتع بآفاق واعدة لتحقيق عائدات مرتفعة وسجل من الإنجازات المتواصلة، إلى جانب العلاقات القوية مع العملاء، وسيرفد الاستحواذ الجديد أعمال شركتنا بي آند أو ماريتايم سيرفيسيز (بي أو إم إس) التي تمتلك أكثر من 300 سفينة على مستوى العالم».

وأضاف: «قامت شركة توباز بتطوير أعمالها وقدمت لعملائها مجموعة من الحلول اللوجستية مكّنت الشركة من التفوق على مستوى أداء القطاع، وإننا على ثقة بأن هذا التوجه المبتكر سيتيح لوحدة أعمال توباز وبي آند أو ماريتايم سيرفيسيز تقديم مستويات غير مسبوقة من الكفاءة ونمو الإيرادات، كما تفتح الشراكة الجديدة الباب لاستكشاف مجالات عمل جديدة، مثل زيادة أحجام بضائع النقل بالعبور عبر أذربيجان على الممر التجاري بين الشرق والغرب».