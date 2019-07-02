4.8 مليارات عائدات غرف دبي الفندقية في 5 أشهر

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

بلغت عائدات الغرف الفندقية في دبي خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي نحو 4.84 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي أشارت إلى أن عدد الليالي الفندقية وصل إلى 13.39 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 362 درهماً، بينما وصل متوسط سعر الغرفة إلى 469 درهماً.

وأظهرت البيانات أن متوسط إقامة السائح خلال الزيارة وصل إلى 3.5 ليالٍ، بينما بلغ متوسط إشغال الغرف 77%، حيث سجلت الشقق الفندقية النسب الأعلى من الإشغال بنسبة 78% للشقق الفندقية الفاخرة و79% للشقق المتوسطة.

وتوقع خبراء في القطاع السياحي، أن تشهد فنادق دبي التي ترسم بدورها ملامح المستقبل السياحي في الإمارة تحسناً كبيراً في مؤشرات الأداء الخاصة بالعائد على الغرف والأسعار والإشغال خلال الشهور المقبلة مع اقتراب موعد استضافة إكسبو دبي الذي سيساهم بإحداث نشاط سياحي وفندقي غير مسبوق، من شأنه أن ينعكس على متوسط الإشغال والإيرادات والأسعار.