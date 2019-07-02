«دي إكس بي» تتعاون مجدداً مع «سيكس فلاجز»

المصدر: دبي - البيان

وافق مجلس إدارة شركة «دي إكس بي إنترتينمينتس» على دخول الشركة في اتفاقية بشأن العلامة التجارية الخاصة بشركة «سيكس فلاجز»، والتسويات المعنية.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة وافق أيضاً على التعديلات التي تخص صلاحياته بشأن التخويلات، و«دي إكس بي» وهي الوكيل الحصري لشركة «سيكس فلاجز» في الخليج، وأعلنت في فبراير الماضي عن عدم المضي قدماً في مشروع «سيكس فلاجز دبي».

وكان من المقرر افتتاح المشروع البالغ تكلفته حوالي 2.6 مليار درهم نهاية العام الحالي، وقامت «دي إكس بي» بزيادة رأسمالها في عام 2016 بنسبة 26.5% من 6.32 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم، بهدف تطوير منتزه «سيكس فلاجز دبي».