19.2 ٪ نمو خطابات الضمان إلى 17.5 ملياراً

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

كشف مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في الدولة أصدرت خلال عام خطابات ضمان جديدة لعملائها من المؤسسات والشركات بقيمة 17.5 مليار درهم. وبلغ إجمالي الخطابات 108.6 مليارات درهم مقابل 91.1 مليار درهم بنهاية مايو 2018 بزيادة 17.5 مليار درهم وبنمو 19.2%.

وواصلت البنوك توسعها في إصدار خطابات الضمان لعملائها منذ ديسمبر الماضي وحتى مايو حيث أصدرت خطابات بقيمة 8.8 مليارات خلال 5 أشهرالأولى بنمو 8.8%. وتعكس الزيادة في إصدار خطابات الضمان النشاط القوي الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وكشفت عن مواصلة الودائع المصرفية تفوقها القياسي على القروض بالبنوك للشهر 26 على التوالي بإجمالي 77 ملياراً بنهاية مايو. وتراجعت الفجوة إلى 77.5 مليار درهم بسبب زيادة الإئتمان إلى 1.68 تريليون بنمو 4%، إضافة إلى زيادة الودائع المصرفية إلى 1.75 تريليون درهم بزيادة 5.2%.

وأوضحت الإحصاءات أن ودائع غير المقيمين تراجعت إلى 209.3 مليارات درهم بانخفاض 1.9%. و تكشف الإحصاءات عن تفوق ودائع غير المقيمين على حجم القروض المقدمة لهم بـ 64.5 مليار درهم. وبلغ رصيد ودائع غير المقيمين 209 مليارات درهم في نهاية شهر مايو الماضي، بينما بلغ إجمالي القروض التي حصلوا عليها 144.5 مليار درهم.



