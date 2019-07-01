تعاونية الاتحاد تسمح لكافة مواطني الدولة شراء أسهمها

المصدر: دبي-البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة أنه بإمكان كافة مواطني الدولة شراء أسهمها، يأتي ذلك في إطار حرصها على فتح المجال امام المواطنين كافة للاستثمار في تعاونية الاتحاد وتعظيم الفائدة لهم.



صرح بذلك سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد قائلاً" تأتي هذه الخطوة كثمرة جهود بذلها مجلس الإدارة على مدار الأعوام الماضية وسعيه المستمر لتمكين التعاونيات الاستهلاكية من التوسع والانتشار في إمارات الدولة الأخرى، إلى جانب السماح للمواطنين بتحقيق عوائد مادية واستثمار أموالهم في مؤسسة اقتصادية وطنية مميزة تحقق أداء مالي قوي ومتصاعد في وقت واحد ".



وأضاف " يحق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة شراء أسهم التعاونية وأن يصبحوا مساهمين فيها اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر 2019، وبإمكانهم التوجه من اليوم إلى مركز المساهمين في اتحاد مول بدبي واحضار المستندات المطلوبة للتسجيل كمساهمين في تعاونية الاتحاد، موضحاً أن مجلس إدارة تعاونية الاتحاد قرر فتح باب شراء أسهمها لمواطني الدولة كافة بعد موافقة وزارة الاقتصاد. "



وأشار الشامسي " أن انتقال التعاونيات الاستهلاكية إلى مظلة وزارة الاقتصاد سيسهم بتحقيق فوائد عديدة للمواطنين وتعظيم دور التعاونيات الاستهلاكية في الحفاظ على الأسعار وضبط سوق تجارة التجزئة في الدولة واشراكها بصورة فاعلة في بناء مخزون غذائي وطني استراتيجي مستدام، كما سيفتح مجالات واسعة أمام المواطنين للاستثمار وزيادة موارد دخلهم ويسهم في تكثيف الجهود المبذولة لخدمة المجتمع من خلال زيادة إطلاق المبادرات والبرامج ودعم أنشطة الجهات المختلفة التي تسهم بتحقيق اهداف القيادة الرشيدة برفع مستويات الخدمات بما يفوق توقعات أفراد المجتمع".



وأبان " العديد من المواطنين يرغبون منذ فترة طويلة بشراء أسهم تعاونية الاتحاد لما حققته وتحققه من أداء مميز في السوق وتربعها على عرش التعاونيات الاستهلاكية في الدولة من حيث قوة الأداء المالي وجودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين ودورها القوي في المساهمة المجتمعية، وقد أتت الفرصة المناسبة لتحقيق تطلعاتهم ويمثل ذلك أحد أهداف تعاونية الاتحاد في إسعاد المجتمع بكافة أفراده وفئاته من مواطنين بصفتهم مساهمين وزبائن لها أو مقيمين بصفتهم شركاء لنا في النجاح من خلال ثقتهم الغالية التي منحوها لتعاونية الاتحاد ".



يذكر أن تعاونية الاتحاد أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها بـ 26.5% للربع الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وبزيادة مقدارها 28.8 مليون درهم، حيث ارتفعت من 109.7 مليون درهم إلى 138.5 مليون درهم.