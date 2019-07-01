موانئ دبي العالمية تستحوذ على توباز

المصدر: البيان الالكتروني

قالت موانئ دبي العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، اليوم الاثنين إنها اشترت توباز للطاقة والملاحة التي مقرها دبي في صفقة قيمتها 1.08 مليار دولار، واشترت موانئ دبي العالمية أيضا الشركة المتخصصة في خدمات النفط واللوجستيات البحرية من النهضة للخدمات العمانية وستاندرد تشارترد برايفت إكويتي.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت في بيان لها أمس أنها تجري محادثات بلغت مرحلة متقدمة لشراء شركة توباز للطاقة والأنشطة البحرية. وأضافت، إنه "رغم أن المحادثات جارية، إلا أن الصفقة غير مؤكدة حتى الآن، وسوف نلتزم بجميع اللوائح والقواعد التنظيمية، ونعلن للسوق عن تفاصيل الصفقة عندما يحين الوقت المناسب".

تملك توباز التي تعمل في بحر قزوين والشرق الأوسط وغرب إفريقيا أسطولا من 117 سفينة وتعمل مع شركات عملاقة مثل بي بي وإكسون موبيل وأرامكو السعودية.

وقالت موانئ دبي العالمية في بيان لبورصة ناسداك دبي إن الصفقة تدعم هدفها لزيادة حضور الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية العالمية. وتابع البيان أن من المتوقع أن تحقق الصفقة العائدات المستهدفة لموانئ دبي.

وأضافت الشركة أن توباز حققت أرباحاً قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 190 مليون دولار في 2018 وبلغت قيمة عقودها قيد التنفيذ 1.6 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.