الإمارات ضمن الكبار في نشاط رأس المال

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقع تقرير حديث لمؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية أن تكون الإمارات بين أكثر 9 دول في العالم نشاطاً لرأس المال عبر الحدود في العام الجاري 2019.

وقال تقرير نايت فرانك عن رأس المال النشط لعام 2019 إن الولايات المتحدة ولوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا والنرويج والإمارات وسنغافورة وتايوان واليابان من المتوقع أن تشهد أكبر نشاط لرأس المال في العام الجاري.

وأضاف أن ارتفاع حجم الثروة والحرية المالية والابتكار وانخفاض العبء الضريبي وانخفاض معدل البطالة جميعها عوامل تسهم في ارتفاع احتمالات حركة ونشاط رأس المال عبر الحدود في الإمارات. وتوقع أن تلعب الإمارات في منطقة الشرق الأوسط دوراً حيوياً في حركة رأس المال عبر الحدود في العام الجاري.