«رواد القصر».. مبادرة تعزز دور صندوق خليفة في ريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

تلعب مسابقة «رواد القصر» بنسختها الإماراتية منذ عام 2017، دوراً رئيساً في تعزيز ريادة الأعمال وتسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الإبداعية والمبتكرة، حيث تتيح لرواد الأعمال فرصة مثالية لعرض أفكارهم في مختلف المجالات التجارية، والتكنولوجية والتقنية أمام جمهور عالمي من الشخصيات المؤثرة التي من شأنها أن تقدّم لهم المساعدة والدعم المطلوبين للوصول بأفكارهم وشركاتهم نحو العالمية، وتحقيق النجاح والاستمرارية المطلوبين.

وجاءت «رواد القصر - الإمارات» لتجسّد رؤية صندوق خليفة المتمثلة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال المواطنين في تحقيق أفكارهم ومشاريعهم، والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل الدولة بما يتماشى مع خطة أبوظبي في مواصلة العمل على خلق جيل ومجتمع واثق وآمن وبناء اقتصاد تنافسي.