الثقة بالأعمال تعزز النمو الاقتصادي في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للخدمات المهنية أن ارتفاع الإيرادات المالية نتيجة تعافي أسعار النفط، وأيضاً ارتفاع الثقة بالأعمال التجارية يعززان النمو الاقتصادي هذا العام في غالبية دول الخليج العربي، وخاصة الإمارات.

وأوضح تقرير للشركة أن ارتفاع الثقة بالأعمال التجارية بالإمارات يتجلى بوضوح من واقع بيانات مؤشر مديري المشتريات في الدولة، إذ سجلت قراءات المؤشر ارتفاعاً مطرداً منذ فبراير الماضي على مدى 5 أشهر متتالية.

وأضاف التقرير أن قراءات مؤشر مديري المشتريات عن الأشهر المنقضية من 2019 تعكس توسعاً قوياً في اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري. وتوقع تقرير «بي دبليو سي» أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الإمارات 2,8% في 2019.