الإقامة طويلة الأمد تعكس انفتاحاً متزايداً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ذكر موقع «إنترناشيونال إنفستمنت» الشبكي البريطاني أن برنامج الإقامة الطويلة الأمد الذي شرعت دولة الإمارات في تطبيقه خلال العام الجاري يعكس انفتاحاً متزايداً في الدولة، ويشير إلى رغبة متزايدة من جانب حكومة الإمارات في استقطاب عدد أكبر من أصحاب المواهب والقدرات الخاصة للعيش في الدولة والإسهام في مسيرتها الاقتصادية.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون الاستثمارات الدولية تقريراً حديثاً عن برنامج الإقامة الجديد، وأوضح أنه سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وسيستقطب أبرز النابغين في مجالات العلوم المختلفة، وخاصة الطب والهندسة، سواء كانوا خريجين أو طلبة. وأفاد تقرير «إنترناشيونال إنفستمنت» بأن 400 مقيم في الدولة قد حصلوا على الإقامة الطويلة الأمد، والمعروفة باسم «تأشيرة البطاقة الذهبية» حتى الآن.