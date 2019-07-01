«بورصة دبي للذهب» تسجل ارتفاعاً قوياً في يونيو

المصدر: دبي-البيان

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع في شهر يونيو، ارتفاعاً قوياً في أحجام تداول العقود الآجلة للذهب، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية، المستثمرين نحو البحث عن أصول آمنة، وسجل هذا المنتج نمواً يومياً في أحجام تداوله بنسبة 507.4 % على أساس شهري، وبنسبة 225.5 % على أساس سنوي، بالإضافة إلى نمو معدّل الاهتمام المفتوح بنسبة 90.7 % على أساس شهري.

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي للبورصة: «أكد عقد الذهب مجدداً على مكانته الرائدة، كأفضل ملاذ آمن للمستثمرين، الذين أقبلوا على تداول المعادن الثمينة، في ضوء التوقعات الجديدة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وضعف الدولار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكس ذلك بقوة على البورصة، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب لدينا، أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2016».