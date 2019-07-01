مركز دبي المالي العالمي يقدّم إطاراً تنظيمياً مرناً لهيكلة الشركات «المحددة»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إصدار إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز سرعة ومرونة وجدوى عمليات هيكلة الشركات ضمن المركز، وذلك من خلال تصنيف هيكليات الأعمال مثل الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة على أنها «شركات محددة». ويهدف الإطار الذي يطرحه المركز إلى توسيع نطاق الإطار السابق، حيث يتيح لشركات أخرى إمكانية تأسيس حضورها في مركز دبي المالي العالمي بمرونة أكبر من حيث متطلبات تأمين المساحات المكتبية.

وتضم مجموعة الشركات التي ستستفيد من النظام الجديد كلاً من الشركات المرخّصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، أو المعترف بها كجهة تنظيمية للخدمات المالية العالمية. كما يفسح النظام الجديد فرصة تأسيس شركات محددة في مركز دبي المالي العالمي أمام شركات التكنولوجيا المالية، والمكاتب العائلية، والشركات القابضة والاستثمارية، إلى جانب شركات الطيران والشركات المتخصصة بأنشطة التمويل المنظّم. كما جرى خفض رسوم الترخيص السنوية للشركات المحددة إلى ألف دولار، فيما تم تحديد رسوم التأسيس بقيمة مئة دولار أمريكي.

وتم عقد جلسة خاصة جمعت ممثلين عن شركات القانون ومزودي خدمات الشركات في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي للتعرف بشكل أكبر على انطباعات السوق حول المقترح التنظيمي الذي يخضع حالياً للدراسات والاستشارات العامة، وجرى وضعه وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يُعد الإطار التنظيمي الجديد للشركات المحددة تطوراً إيجابياً كبيراً في اللوائح التنظيمية، والتي تسهم في تعزيز تأسيس الشركات تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي.».