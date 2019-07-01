معرض للمشاريع الصغيرة برأس الخيمة في نوفمبر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، عن تنظيم أكبر وأول معرض دولي بالمنطقة، تستضيفه إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع غرفة تجارة رأس الخيمة ومركز رأس الخيمة للمعارض، في الفترة من 14 - 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 200 شركة من مختلف القطاعات الخاصة يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم، وبشراكة كافة صناديق وبرامج التمويل الخاصة بالشباب ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف إمارات الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم مؤخراً بمقر الغرفة ضم محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر، ومحمد حسن السبب مدير مركز معارض رأس الخيمة، للإعلان عن هذا الحدث الذي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإمارة.

وأكد محمد مصبح النعيمي، حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وولي عهده سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، على توفير حزمة متكاملة من خدمات الدعم لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمهما وتوجيهاتهما لتنظيم مثل هذه المعارض.