التوقيع رقمياً على تفاهم بين «الخدمات المالية» و «دبي الذكية»

المصدر: دبي- البيان

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكـرة تفاهـم مع دبي الذكية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تنفيذ مبادرات التحول الذكي التي تقودها دبي الذكية.

ووقع وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، مذكرة التفاهم رقمياً في مقر دبي الذكية، لتكون بذلك واحدة من أولى الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها رقمياً في الإمارات.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على توظيف الابتكار التكنولوجي في تمكين وتوفير تجربة فعالة وسلسة وآمنة للمواطنين والمقيمين والزوار، كما سيتعاون الطرفان ضمن مبادرة «بيانات دبي»، في إطار رؤية «المدينة الذكية» لإدارة البيانات، بالاستناد إلى مبادئ توجيهية واضحة، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تحقيق التكامل والتناغم التامّين بين الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وتندرج مذكرة التفاهم ضمن مبادرات السلطة المستمرة لتحفيز التحول الرقمي عبر جميع عملياتها، وذلك من خلال: تعزيز ثقافة الابتكار، واستكشاف فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي والجيل القادم من التقنيات المستقبلية. وترتكز المذكرة أيضاً على التزام السلطة إزاء تبني الممارسات الأنسب لمواكبة متطلبات العالم الرقمي.

وسيعمل الطرفان كذلك على تعزيز الشفافية من خلال إرساء قواعد للحوكمة، وفرض ضوابط على تبادل البيانات، مع ضمان سرية وخصوصية البيانات. كما ستساهم سلطة دبي للخدمات المالية في مبادرة دعم الشركات الناشئة من «دبي الذكية» عبر إنشاء بيئات اختبار لأعمال الشركات الناشئة ورواد الأعمال.