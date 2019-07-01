«الاقتصاد» تبرز جاذبية بيئة الأعمال في الملتقى الألماني- الشرق أوسطي

المصدر: برلين- البيان

قال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن الإمارات تمتلك اقتصاداً غنياً بالفرص الاستثمارية، ويعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة.

وتعمل الدولة بشكل مستمر على تطوير مبادرات وبرامج لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال داخل أسواقها، وتطوير البنية التحتية والتشريعية والتكنولوجية الداعمة لهذا التوجه، وهو ما يضعها اليوم في صدارة دول المنطقة على مختلف مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية. وتابع أن الدولة رسخت مكانتها وجهة للمال والأعمال، إذ تتخذ نحو 25 % من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقراً إقليمياً، وهو مؤشر يعكس المقومات والفرص الغنية التي تطرحها الدولة أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ضمن مشاركته في ختام ملتقى الأعمال السنوي الذي تنظمه «الجمعية الألمانية للأعمال في الشرق الأدنى والأوسط»، والذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور نحو 300 مسؤول حكومي ودبلوماسي، ومن المستثمرين ورجال الأعمال من ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط. وتحدث خلال الملتقى توماس باريس، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والطاقة، وأوليفر هيرميس رئيس الجمعية الألمانية للأعمال في الشرق الأدنى والأوسط.

وأوضح الشحي أن الرؤية الاقتصادية للإمارات، تقوم على بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، مبني على الابتكار والمعرفة، وبقيادة كفاءات وطنية، وقد استثمرت الدولة في بناء قدراتها في هذا المجال، بالتعاون مع شركائها من الدول الرائدة عالمياً، وتعد ألمانيا أحد أبرز الشركاء الخارجيين، حيث تسهم الاستثمارات الألمانية بالدولة في تنمية العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة، مثل قطاعات الطاقة المتجددة، والبنى التحتية، والنقل والطيران والتجارة والصناعات التحويلية والخدمات المالية، والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

فضلاً عن وجود نحو 14 ألف مواطن من ألمانيا يعيشون ويعملون بالإمارات، ونحو مليون سائح ألماني سنوياً يزورون الدولة، وفي المقابل، فإن 40 % من السياح العرب في ألمانيا يأتون من الإمارات، مع ارتباط مدن البلدين بأكثر من 155 رحلة طيران مباشرة أسبوعية.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك، هناك فرص واعدة للشراكة، تم تطويرها مع التحضيرات لإكسبو 2020، والتي تمتلك فيه ألمانيا أحد أكبر الأجنحة الدولية، بمساحة تبلغ 4500 متر مربع، وبتكلفة 50 مليون يورو، إلى جانب نحو 231 شركة ألمانية مسجلة على بوابة إكسبو كموردين، من بينها 146 شركة صغيرة ومتوسطة، بما نسبته 63.2 % من إجمالي الشركات الألمانية المسجلة على البوابة.