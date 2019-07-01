إطلاق «واحة وصل 3» في المحيصنة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت وصل للعقارات، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، «واحة وصل 3» في المحيصنة للتأجير لتوفر من خلاله 253 وحدة. يأتي ذلك ضمن استراتيجية وصل لتوفير الخيارات السكنية بأسعار معقولة في المناطق القائمة في دبي.

ويتكون «واحة وصل 3» من 253 وحدة سكنية، بما في ذلك 54 وحدة من غرفة واحدة تتراوح مساحتها بين 637 - 807 أقدام، و165 شقة من غرفتين بمساحة من 896 ــ 1,222 قدم مربع، و20 شقة من غرفتين مع غرفة للخادمة بمساحة 1,259 قدم مربع، وشقتين من 3 غرف تبلغ مساحتيهما 1,399 قدم مربع. وهناك 6 شقق من 3 غرف مع غرفة للخادمة تتراوح مساحاتها بين 1,701 ــ 1,783 قدما مربعا. وكانت وصل رفدت المنطقة أيضاً بأكثر من 2500 وحدة عبر مشروعي «واحة وصل 1» و«واحة وصل 2»، وتتجاوز نسبة الإشغال فيهما 91٪.