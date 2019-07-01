عمومية غرفة الفجيرة تنتخب أعضاء مجلس الإدارة

المصدر: الفجيرة - البيان

انتخبت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة عشرة 2019 ــ 2023 وذلك بالاقتراع السري المباشر خلال الاجتماع الذي عقدته أول من أمس في مقر الغرفة.

وفاز 15 شخصاً من بينهم عائشة الجاسم محمد والتي تعد الثانية التي تفوز بعضوية مجلس الإدارة منذ تأسيس الغرفة وضمت قائمة المرشحين 30 مرشحاً. وأحرز أعلى الأصوات الشيخ سعيد سرور سيف الشرقي بواقع 788 صوتاً من إجمالي 1130 عضواً حضروا للإدلاء بأصواتهم وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1109 أصوات.

لجنة قضائية

وجرت الانتخابات بإشراف لجنة قضائية برئاسة المستشار كمال سلام وعضوية المستشار عصام العسيلي والمستشار صابر شحاتة. وأكد المستشار كمال سلام أن العملية الانتخابية جرت بشفافية تامة عن طريق الاقتراع السرى المباشر في ظل ضوابط قانونية ونظامية محددة.

وضمت قائمة الفائزين الشيخ سعيد سيف الشرقي، سرور الزوهري، طارق الهنائي، مروان الشيخ، سلطان مطروشي، عبد الرحمن بن نمرود، ياسر العطر، محمد اليماحي، خالد الكعبي، خالد الجاسم محمد، مصبح البريكي، أحمد حنطوبي، سيف الضنحاني، خميس الرولي، وعائشة الجاسم محمد، علماً بأن عملية الانتخابات قد جرت مباشرة في كل من مقر الغرفة ومركز دبا للمعارض لأول مرة وتم نقل العملية الانتخابية من مركز دبا للمعارض عبر البث الحي المباشر لمقر الغرفة.

وهنأ سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة الفائزين. وأثنى على اللجنة القضائية لإشرافها على الانتخابات وأكد أن العرس الانتخابي الديمقراطي تم بشفافية عالية.

اهتمام ورعاية

وكان خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة الثالثة عشرة افتتح اجتماع الجمعية العمومية ورفع باسم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لما يوليانه من اهتمام بشؤون الغرفة ولرعايتهما الكريمة لفعالياتها وللنهوض بقطاع الأعمال في الإمارة.

وقال الكعبي إن مجلس الإدارة الـ 13 لم يدخر جهداً في الاطلاع على مهام الغرفة ومتابعة مختلف أعمالها من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلال الدورة الثالثة عشرة المنتهية حيث حرص على تحديث وتطوير منظومة العمل، لتمكين الغرفة من الارتقاء بمهامها وتحقيق أهدافها ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها كافة مؤسسات الدولة عامة، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص وتسهيل الإجراءات لأصحاب الأعمال والمتعاملين.

طفرة تنموية

وأشاد بما حققته الإمارة من طفرة تنموية متوازنة بالرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو حاكم الفجيرة، شملت المدن والقرى والمناطق والارتقاء بمعدلات الرفاهة الاجتماعية والبنيات الأساسية وممارسة الأعمال. وأضاف أنه قناعة من الغرفة بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتحويل الشباب إلى طاقات منتجة وتخريج أجيال من التجار ورجال الأعمال الشباب، فقد نفذت الغرفة خلال الدورة الثالثة عشرة حاضنة للأعمال في مبنى الغرفة تحت مسمى برنامج «بداية» حيث يتولى الرعاية والحضانة لعدد من مشاريع رواد الأعمال وتوفير الخدمات الفنية لها.

ونسبة للأهمية الاقتصادية والتجارية للمعارض ولدورها الفاعل في الترويج للمنتجات الوطنية وتنشيط الحركة التجارية والخدمات والسياحة، والتوسع في صناعة وتنظيم المعارض في الإمارة تم تخطيط وتنفيذ مركز دبا للمعارض وفق أحدث التصاميم المعمارية.

وأعرب عن شكره لكافة الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والمؤسسات والشركات التي كان لتعاونها مع الغرفة دور مهام في تحقيق ما هدفت إليه لخدمة الإمارة والنهوض باقتصادها وبمجتمع أعمالها، كما توجه بالشكر لإدارة الغرفة وكل العاملين بها على أدائهم المتميز خلال الدورة المنتهية.

نقاش

دار نقاش من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المنتهية وأنشطة القطاعات التجارية والصناعية والمهنية في الإمارة والميزانية السنوية والحسابات الختامية للغرفة وتقرير مدقق للحسابات وتمت إجازتها.