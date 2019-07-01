3 مُصدرين يفوزون بجوائز الإبداع بمعرض سيال تشاينا

المصدر: دبي- البيان

شاركت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مع مجموعة من شركات الأغذية والمشروبات الإماراتية في معرض سيال تشاينا 2019 الذي أقُيم مؤخراً في شانغهاي - الصين.

وحصد 3 مُصدرين من الإمارات جائزة الإبداع للصناعات الغذائية ضمن الجوائز التي تقام على هامش المعرض، الأمر الذي يعكس قدرة المُصدر المحلي على الابتكار تماشياً مع رغبة المستهلكين في الأسواق العالمية.

وتبذل المؤسسة كافة الجهود لتسليط الضوء على إمكانيات التصدير المتنوعة في دبي، وربط التجار الإماراتيين بالمستوردين والموردين في الصين والأسواق المجاورة لها. وكان للمكتب الخارجي التابع للمؤسسة في هونغ كونغ بالشراكة مع القنصلية العامة للإمارات، دور في تعزيز تواجد المنتج الإماراتي في السوق الصيني وآسيا بشكل عام. ونظم المكتب مؤخراً ورشة عمل استضافتها مدرسة دولية للطهي في شانغهاي، بهدف الترويج لدبي كمركز للصناعات الحلال وتلبية لتزايد الطلب على الأغذية الحلال.

واجتذب المعرض أكثر من 120 ألف زائر و3400 عارض يسعون للاستفادة من الطلب المتزايد في آسيا، والذي يمثل ما يقارب من نصف السوق العالمية للأغذية والمشروبات التي تبلغ قيمتها (397 مليار درهم). وتقدر الحصة الآسيوية بــ (191 مليار درهم) وتنمو بنسبة 10.1٪ سنويًا لتصل إلى 278,9 مليار درهم بحلول عام 2023.

وقال محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: تواصل المؤسسة جهودها في تسليط الضوء على إمكانيات ومزايا المورد الإماراتي في الفعاليات الدولية، وبالتحديد في السوق الصيني، الذي يبلغ قطاع الأغذية والمشروبات فيه 77 مليار درهم، ويشكل ما نسبته 40% من إجمالي سوق الأغذية الآسيوي. وأشار إلى أن لمكتب المؤسسة في هونغ كونغ دوراً مثالياً في تذليل العقبات وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية، منوها أن المكتب قدم خدمات لأكثر من 18 مُصنعاً من الإمارات، أضف إلى ذلك توفير حزمة من التسهيلات لأكثر من 108 من المنتجات الإماراتية لتعزيز تواجدها في السوق الآسيوي والصيني على وجه التحديد.

وتظهر الأبحاث والدراسات التي أعدتها المؤسسة أن لدى الإمارات أكثر من 4700 شركة تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات من حيث التجارة والتصنيع، وتركز نحو 25% من هذه الشركات على تجارة وتعليب وتعبئة الفواكه والخضروات الطازجة. وتشارك 45٪ من الشركات في تجارة المواد الغذائية بما في ذلك المنتجات والأغذية الأساسية، وتعمل حوالي 20٪ من هذه الشركات في تصنيع المأكولات والمشروبات، وتشكل في مجملها 30٪ من الإنتاج الغذائي بالإمارات.

وقال عمر الغفلي، مدير المعارض والبعثات التجارية في المؤسسة إن المؤسسة تهدف إلى مساعدة المُصدر المحلي على الدخول والنمو في الأسواق الواعدة في جميع أنحاء العالم، ومن بينها السوق الآسيوي الذي يظهر رغبته وحبه اكتشاف وتجربة النكهات المختلفة من معظم البلدان والثقافات.