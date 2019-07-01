«غرفة دبي» تدعو شركات أوكرانيا لاتخاذ الإمارة بوابة لصادراتها للمنطقة

المصدر: دبي- البيان

عرضت غرفة تجارة وصناعة دبي المزايا التنافسية لدبي، مستعرضة المشهد الاقتصادي للإمارة، وذلك خلال مشاركتها من خلال مكتبها التمثيلي في أذربيجان، في منتدى الصادرات الوطنية الخامس في أوكرانيا، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كييف مؤخراً.

وجمع المنتدى أكثر من 400 مشارك من 12 دولة منها ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا وكندا وليتوانيا وإيطاليا ونيجيريا إلى جانب الإمارات، حيث مثل المنتدى فرصة مثالية لغرفة دبي للترويج لدبي وبيئة أعمالها كوجهة استراتيجية للصادرات الأوكرانية إلى أسواق المنطقة. وقدمت الغرفة خلال مشاركتها في المنتدى عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي في دبي وفرص التعاون المشتركة بينها وبين أوكرانيا.

وأكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، أن المشاركة في مثل هذه المنتديات يعزز من قدرة دبي على إبراز مقوماتها التنافسية ضمن منظومة التجارة العالمية، حيث تحتل الإمارة موقعاً استراتيجياً متميزاً، وتمتلك بنية تحتية متطورة تساعد الصادرات الأوكرانية على الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع أوكرانيا تضاعفت خلال الفترة 2016-2018 لتبلغ 571 مليون دولار خلال العام الماضي، مشددا على وجود فرصٍ للتعاون بقطاعات الأمن الغذائي والأمن السيبراني، والخدمات الذكية وتجارة التجزئة والرعاية الطبية، والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى العلوم والتعليم. وأوضح أن المشاركة في المنتدى تأتي في وقت تعمل فيها هذه الدول على التوسع في تجارتها وتنويع أسواق صادراتها، واصفاً دبي ببوابة هذه الشركات إلى المنطقة، وموجهاً الدعوة للشركات الأوكرانية للمشاركة في المعارض التي تستضيفها الإمارة سنوياً مثل معرض الصحة العربي وجلفود ومعرض جيتكس للتقنية.