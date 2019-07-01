«إمباور» تحصد 3 جوائز عالمية خلال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق

المصدر: دبي- البيان

منحت الجمعية الدولية لتبريد المناطق، مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، 3 جوائز، اثنتين ذهبيتين عن فئة «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها»، والمخصصة لخدمات تبريد المناطق عالميا؛ إضافة إلى جائزة «الابتكار الفخرية» عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة.

جاء ذلك، خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ110 من المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق 2019، والذي عقد خلال الفترة ما بين 24 إلى 27 يونيو الماضي، في مدينة بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية. وتم اختيار «إمباور» للفوز بجائزتي «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها»، لمساهمتها الكبيرة في تطوير وتوفير تقنيات تبريد المناطق لعدد كبير من المباني وتوسيع رقعة انتشار هذه التقنية الحديثة ليس فقط في الإمارات بل أيضاً في العديد من المدن النامية حول العالم.

وحصدت «إمباور»، جائزة «الابتكار الفخرية»، عن استخدامها نظاماً فريدًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة، والذي يعمل على تجنب الاستخدامات الخاطئة لنظام تبريد المناطق؛ حيث يقوم النظام بشكل آلي بالبحث واكتشاف الطاقة المهدرة من محطات التبريد المركزي والمباني المستفيدة من الخدمة.

وتسلم أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي«إمباور»، الجوائز. وأكد أن«فوز إمباور، بهذه الجوائز، يأتي نتيجة اعتمادها أنظمة تبريد المناطق ذات المعايير العالمية والمتطورة، وتقديراً لجهودها المستمرة لتوفير خدمات التبريد ذات المستوى العالمي وتلبيتها للطلب الكبير على تبريد المناطق لمجموعة من المشاريع في مجالات مختلفة بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي لدبي. وتابع أن جائزة الابتكار الفخرية تدفعنا للتطوير والصدارة في مجال تبريد المناطق، باستخدام الذكاء الاصطناعي».