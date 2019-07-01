عجمان تشارك بملتقى اقتصادي في ألمانيا

المصدر: عجمان - البيان

شارك المهندس عبد الله المويجعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان، في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني «22»، ‏والذي ينعقد سنوياً في برلين.

تضمن الملتقى العديد ‏من المحاور، أبرزها المدن الذكية ‏وتطوير البنية التحتية ‏للدول والأمن الغذائي ‏وتطوير المنتجات الغذائية، ‏والوسائل اللوجستية ‏المختلفة الوسائط ‏التي من شأنها تقليل ‏كلفة النقل للمنتجات ‏الزراعية والصناعية، ‏وبالتالي تقليل التضخم السنوي والتحكم فيه، إضافة إلى مواضيع التعليم المستقبلي «‏التعليم عن بعد»، ‏وذلك نتيجة التوقع لزيادة عدد الطلبة مستقبلاً، ‏بالإضافة إلى العديد من المواضيع الهامة ‏والحيوية لتنشيط ‏وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

ودعت الغرفة رجال الأعمال إلى ‏إقامة علاقات قوية تحقق المصلحة للطرفين الإماراتي والألماني، ‏وكذلك الجهات المعنية بالتعليم كالجامعات ‏ومعاهد التدريب والمدارس ‏لإقامة علاقات مع مثيلاتها في ألمانيا‏.