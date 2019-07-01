عجمان تشارك بملتقى اقتصادي في ألمانيا

شارك المهندس عبد الله المويجعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان، في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني «22»، والذي ينعقد سنوياً في برلين.
تضمن الملتقى العديد من المحاور، أبرزها المدن الذكية وتطوير البنية التحتية للدول والأمن الغذائي وتطوير المنتجات الغذائية، والوسائل اللوجستية المختلفة الوسائط التي من شأنها تقليل كلفة النقل للمنتجات الزراعية والصناعية، وبالتالي تقليل التضخم السنوي والتحكم فيه، إضافة إلى مواضيع التعليم المستقبلي «التعليم عن بعد»، وذلك نتيجة التوقع لزيادة عدد الطلبة مستقبلاً، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الهامة والحيوية لتنشيط وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
ودعت الغرفة رجال الأعمال إلى إقامة علاقات قوية تحقق المصلحة للطرفين الإماراتي والألماني، وكذلك الجهات المعنية بالتعليم كالجامعات ومعاهد التدريب والمدارس لإقامة علاقات مع مثيلاتها في ألمانيا.