«الإمارات للألمنيوم» تستعرض مساهماتها في صناعة السيارات الأوروبية

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» بتسليط الضوء على الدور المهم للألمنيوم المصنوع في الإمارات والمستخدم في القطاع الأوروبي لصناعة السيارات، وذلك خلال حدث تجاري كبير في ألمانيا.

وتزوّد «الإمارات العالمية للألمنيوم» بشكل مباشر معدن الألمنيوم لشركتين أوروبيتين رائدتين في صناعة السيارات على مستوى العالم، بالإضافة إلى أكثر من 15 شركة من أهم شركات تصنيع قطع الغيار في قطاع صناعة السيارات الأوروبية.

وتعد أوروبا سوقاً رئيسياً لمنتجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث تستهلك حوالي ربع مبيعات الشركة على مستوى العالم. كما أنّ ثلث واردات «الإمارات العالمية للألمنيوم» إلى أوروبا هي لقطاع السيارات. وتشارك «الإمارات العالمية للألمنيوم» خلال هذا الأسبوع في منتدى (GIFA)، والذي يُقام كل أربع سنوات في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وقال رائد مال الله، مدير أول التسويق والمبيعات للسوق الأوروبي والأمريكي في الإمارات العالمية للألمنيوم: «بدأت الشركة في تزويد أوروبا بالألمنيوم منذ بداية عمليات الإنتاج في مصهرنا بجبل علي في عام 1979. واليوم تلبي الشركة أكثر من 10% من احتياجات الألمنيوم الأساسية في غرب أوروبا، حيث نقوم بتزويد منتجاتنا بشكل مباشر لشركات السيارات وصانعي قطع الغيار للسيارات الأوروبية الكبرى».