«الاتحاد للطيران» تشغل طائرات أكبر حجماً على 3 وجهات آسيوية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» ترقية خدمات رحلاتها إلى ثلاث وجهات آسيوية رئيسية هذا الأسبوع عبر تشغيل طائرات أكبر حجماً تلبيةً للطلب المتزايد.

ويشمل ذلك ترقية رحلات «الاتحاد للطيران» بين أبوظبي ومدينتي شنغهاي وتشنغدو الصينيتين إلى طائرات الجيل التالي من طراز بوينغ 787 دريملاينر، وتشغيل طائرة إيرباص A380 «سوبر جامبو» بدلاً من طراز دريملاينر لتعزيز الرحلات بين أبوظبي والعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.

وتقع مدينة تشنغدو في جنوب وسط الصين ويبلغ تعداد سكانها ما يصل إلى 7.4 ملايين نسمة. وقامت الاتحاد للطيران بترقية رحلاتها اليومية بين أبوظبي وتشنغدو من طائرة طراز إيرباص A330-200 تضم 262 مقعداً إلى طائرة أكبر حجماً طراز بوينغ 787 تبلغ سعتها 299 مقعداً، بزيادة تبلغ 14% في عدد المقاعد.

كما أعلنت الشركة عن ترقية رحلاتها إلى شنغهاي، التي تعد أكبر المدن في الصين ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 24 مليون نسمة، من طائرة طراز بوينغ 787-9 إلى طائرة أكبر حجماً طراز بوينغ 787-10 تضم 336 مقعداً، بزيادة تصل إلى 12% في عدد المقاعد.

وعلى وجهة سيؤول، عاصمة كوريا الجنوبية والتي يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من 10 ملايين نسمة، أعلنت الاتحاد للطيران عن إحلال طائرتها طراز إيرباص A380 التي تتسع لنحو 494 مقعداً محل طائرتها طراز بوينغ 787-10، بزيادة كبيرة تصل إلى 47% في عدد المقاعد المتاحة.