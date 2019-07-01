مطارات دبي ترحّب بخط جديد لخطوط «تشاينا إيسترن» الصينية

المصدر: دبي ــ البيان

احتفلت مطارات دبي بوصول الرحلة الافتتاحية لخطوط تشاينا ايسترن إلى مطار دبي الدولي، قادمة من مدينة تشينغداو في وقت متأخر من مساء أول من أمس.

وستسير تشاينا إيسترن 3 رحلات أسبوعياً بين دبي وتشينغداو، لتضاف إلى بقية الرحلات التي تسيرها الناقلة للربط بين مطار دبي الدولي، ومدينتي شانغهاي وكونمينغ الصينيتين. وهذه هي أول خدمة تربط بين دبي ومدينة تشينغداو، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتقع على ساحل البحر الأصفر الصيني.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، بالإضافة إلى كونها مسهماً رئيساً في حركة مطار دبي، حيث وصل عدد المسافرين بين المدن الصينية ودبي، إلى أكثر من 3.5 ملايين مسافر في عام 2018. كما تعد الصين واحدة من أسرع الدول نمواً، من حيث إجمالي عدد الزوار إلى دبي، حيث ارتفعت أعدادهم بنسبة 12 ٪، إلى 857000 في 2018. وتقوم خمس شركات طيران، بما في ذلك تشاينا إيسترن بربط دبي، بعشر وجهات في جميع أنحاء الصين بإجمالي 81 رحلة أسبوعياً.