«سياحة أبوظبي» تحصل على شهادة المعيار البلاتيني من المعهد الملكي للشراء والإمداد في بريطانيا

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على المعيار البلاتيني للمؤسسات من المعهد الملكي للمشتريات والإمداد - بريطانيا، وهو أعلى معيار تحصل عليه المؤسسات العالمية التي تعمل في مجال المشتريات والإمداد.

وأصبحت الدائرة الجهة الوحيدة عالمياً التي انتقلت مباشرةً من المستوى القياسي إلى البلاتيني في تصنيف المعهد الملكي للمشتريات والتوريد خلال زمن قياسي استغرق عامين فقط، وعادةً ما يستغرق الانتقال من المستوى القياسي إلى البلاتيني فترةً تتراوح بين 4 - 6 سنوات مروراً بالمستويين الفضي والذهبي.

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: انعكست مشاركتنا في برنامج المعهد الملكي للمشتريات والإمداد - بريطانيا للتميز في المشتريات بشكل إيجابي على أدائنا في مجال المشتريات. وبنيلنا الشهادة البلاتينية، وهي أعلى تصنيف، أثبتنا أننا قادرون على تحقيق إنجازات رائعة بالالتزام والعمل الجاد والاحترافية. وشكل البرنامج فرصة لتقييم أدائنا وفقاً للمعايير الدولية التي وضعها المعهد، مما يؤكد أننا قادرون وبشكل كبير على الارتقاء بأعمالنا إلى أفضل المعايير العالمية. وتعتبر الدائرة من المؤسسات القليلة الحاصلة على هذه الشهادة، وهو ما يعزز مكانتنا وسمعتنا عالمياً.