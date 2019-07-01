«إحصاء أبوظبي»: الحجر الطبيعي الأعلى ارتفاعاً في مايو

المصدر: أبوظبي- البيان

سجلت مجموعة الحجر الطبيعي أعلى ارتفاع بين أسعار مواد البناء خلال مايو مقارنة بأبريل، وذلك طبقاً لتقرير مركز الإحصاء ــ أبوظبي حول أسعار مواد البناء في أبوظبي لشهر مايو.

وارتفعت أسعار مجموعة الحجر الطبيعي بنسبة 5% ومجموعة «أسلاك للشقق» 4.8% ومجموعة الزجاج 4.5% مقارنة بأبريل. في المقابل انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 2 % ومجموعة «أسلاك-الأبراج السكنية» 1.6% ومجموعة «أنابيب (يو بي في سي)» بنسبة 1%.

وارتفعت مجموعة «البلاط والرخام» 10.2% ومجموعة «أدوات النقل» بنسبة 10.1% ومجموعة «المواد العازلة» بنسبة 8.9 % مقارنة بمايو 2018. وانخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك للشقة» 13.2%، ومجموعة «أسلاك للمبنى» 11.3%، ومجموعة «البحص والرمل» 9.3%.