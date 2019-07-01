«أدنيك» تحوز جائزة الرابطة الدولية لمراكز المؤتمرات للابتكار 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

فازت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، أمس، بجائزة الرابطة الدولية لمراكز المؤتمرات AIPC للابتكار للعام 2019، وذلك عن «منصة الابتكار» في قطاع الاجتماعات الخاصة بها. وجاء هذا الفوز بعد منافسة قوية مع سبعة مراكز للمؤتمرات الدولية من سبع دول حول العالم، وهي أستراليا، فنلندا، جنوب أفريقيا، كندا، ألمانيا، سنغافورة وروسيا.

وجاء هذا الإعلان على هامش اجتماع الجمعية العمومية الحادي والستين للرابطة الدولية لمراكز المؤتمرات AIPC، الذي عقد في مدينة أنتويربن البلجيكية، في الفترة بين 23 ولغاية 26 من الشهر الجاري. وتضم «منصة الابتكار»، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث مركز متخصص لقطاع الاجتماعات والملتقيات العالمية، والتي تم تطويرها تلبية للاحتياجات المتسارعة والمتغيرة لمنظمي قطاع الاجتماعات والمشاركين في فعاليات الأعمال المختلفة، ولمواكبة النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع عالمياً.

قالت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك): «نحن سعداء بفوز أدنيك بجائزة الرابطة الدولية لمراكز المؤتمرات للابتكار، والتي تعد شهادة حيّة من قبل القائمين على قطاع صناعة المؤتمرات الدوليين على المساهمة الكبيرة التي تقدمها أدنيك للنهوض بواقع ومستقبل قطاع سياحة الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من خلال تطوير الحلول والبرامج المبتكرة التي من شأنها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي ومساهمته في عملية التنمية المستدامة».

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومجموعة الشركات التابعة لها: «بهذا الفوز يرتفع رصيد أدنيك من الجوائز الدولية ليصل إلى 98 جائزة دولية مرموقة، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيتنا الرامية لتطوير الأدوات والبرامج الكفيلة بتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة في مراكزنا».