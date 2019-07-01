«ستراتيجي& الشرق الأوسط»: فوائد كبيرة يمكن لمشغلي الاتصالات تحقيقها من «البلوك تشين»

المصدر: دبي- البيان

ناقشت دراسة حديثة لشركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي الفوائد الرئيسية التي يمكن أن تقدمها تقنية «بلوك تشين» لمشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وإمكانية تحقيق أرباح من هذه التقنية في ظل ما يملكه هؤلاء المشغلون من بنية تحتية رقمية متطورة وعلاقات قوية مع العملاء. ويمكن أن يحصد مشغلو الاتصالات فوائد تقنية «بلوك تشين» على صعيد عملياتهم الداخلية والقيمة التي يُقدمونها لعملائهم على حدّ سواء، وخلق خدمات ومصادر دخل جديدة من خلال تعزيز فاعلية التعامل مع البيانات أو عبر نماذج أعمال جديدة.

وقال الدكتور دانيل ديمرس، شريك في ستراتيجي& في زيوريخ: «تم تبنّي تقنية «بلوك تشين» من قِبل الشركات العاملة في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يصل حجم إمكانات هذه التقنية إلى 96 مليار دولار بحلول 2021 وفقاً لتقديرات الأسواق. وعلى غرار قطاعات أخرى، نشهد اعتماداً متزايداً على تقنية «بلوك تشين» في قطاع الاتصالات». وتعتبر تقنية «بلوك تشين» وسيلة لطمأنة العملاء بأن بياناتهم محمية. وبفضل تقنياتها للتشفير وتوزيع البيانات، فمن الصعب جداً اختراقها وهي ليست معرضة لنقطة خلل تقني منفردة. ويمكنها أيضاً تخفيض كلفة التعاملات إلى حد كبير عبر إلغاء الوسطاء غير الضروريين وازدواجية الوثائق.