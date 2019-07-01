«دانة غاز» تقلص مستحقاتها في مصر بنسبة 38%

المصدر: دبي- البيان

استلمت «دانة غاز» دفعة بلغت 48 مليون دولار أمريكي (177 مليون درهم) من عملياتها في مصر. وتتضمن هذه الدفعة 30 مليون دولار حصة الشركة من الدفعة التي سددتها الحكومة المصرية للشركات العاملة في قطاع النفط بالإضافة لمبلغ 10 ملايين دولار من بيع الشحنة الثانية من المكثفات في عام 2019. وتأتي هذه الدفعة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لسداد جميع المستحقات المتأخرة والمترتبة عليها مع نهاية عام 2019.

وتواصل الشركة منذ عام 2018 تحقيق تقدم ملحوظ في خفض مستحقاتها المتأخرة في مصر، حيث بلغ مجموع الدفعات المستلمة من عمليات الشركة في مصر عام 2018 ما مجموعه 208 ملايين دولار مما قلص مجموع المستحقات إلى 140 مليون دولار في نهاية العام عند أدنى مستوياتها منذ شهر يناير 2011. ووصلت مجموع الدفعات المستلمة خلال النصف الأول من عام 2019 ما قيمته 78 مليون دولار لتتقلص مستحقات الشركة في مصر بنسبة 38% وتصل إلى 125 مليون دولار.

وقال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: ستوفر هذه الدفعة المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار الواقعة في المناطق البرية، كما أنه سيسهم في تغطية تكاليف حفر بئر ميراك-1 الاستكشافي والذي يقع في المياه العميقة في القطاع السادس.