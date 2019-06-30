الإمارات ضمن الكبار عالمياً في نشاط رأس المال

المصدر: دبي – أشرف رفيق

توقع تقرير حديث لمؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية أن تكون الإمارات بين أكثر 9 دول في العالم نشاطاً لرأس المال عبر الحدود في العام الجاري 2019.

وقال تقرير نايت فرانك عن رأس المال النشط لعام 2019 إن الولايات المتحدة ولوكسمبورج وألمانيا وسويسرا والنرويج والإمارات وسنغافورة وتايوان واليابان من المتوقع أن تشهد أكبر نشاط لرأس المال في العام الجاري.

وأضاف أن ارتفاع حجم الثروة والحرية المالية والابتكار وانخفاض العبء الضريبي وانخفاض معدل البطالة جميعها عوامل تسهم في ارتفاع احتمالات حركة ونشاط رأس المال عبر الحدود في الإمارات. وتوقع أن تلعب الإمارات في منطقة الشرق الوسط دوراً حيوياً في حركة رأس المال عبر الحدود في العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن سنغافورة استثمرت بالفعل 4 مليارات دولار في بر الصين الرئيس وكوريا الجنوبية وبريطانيا وأستراليا. وكانت أكبر مصادر رأس المال للاستثمار الخارجي في العام الجاري حتى الآن هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وسنغافورة والصين وهونغ كونغ.

وبالنسبة للاستثمار في الأسهم الخاصة فإن أكثر الدول نشاطاً من المتوقع أن تكون فرنسا وإيطاليا والنرويج وفنلندا وسنغافورة والصين واليابان وهونغ كونغ.