«فوربس»: دبي ضمن أفضل الوجهات للحفلات الموسيقية هذا الصيف

المصدر: إعداد- سيد صالح

اختارت مجلة «فوربس» الأمريكية دبي كأفضل الوجهات السياحية لقضاء عطلة الصيف هذا العام، وذلك لسبب طريف وجديد، وهو الموسيقى والحفلات الغنائية.

ونشرت المجلة، أمس، تقريراً طريفاً بعنوان «أين تذهب هذا الصيف استناداً إلى قائمة أغنياتك المفضلة»، حيث اختارت فيه أفضل الوجهات حول العالم لقضاء العطلة الصيفية الحالية وفقاً لحجم الأنشطة الموسيقية في موسم الصيف في كل مدينة.

وجاءت دبي ضمن الوجهات التي اختارها التقرير، ذلك لأنها تزخر بأنشطة موسيقية وحفلات غنائية لا تكاد تنتهي أو تتوقف في كافة أرجاء الإمارة. ونصح تقرير «فوربس» زوار دبي الراغبين بمشاهدة فعالياتها الغنائية هذا الصيف بالإقامة بفندق «أتلانتس النخلة»، كونه سينظم خلال الصيف الجاري عدداً هائلاً من حفلات فارس الديسكو «دي جيه».