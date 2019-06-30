«الفجيرة» تستضيف المؤتمر العربي للثروة المعدنية 2020

المصدر: الفجيرة- البيان

تستضيف إمارة الفجيرة لأول مرة المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، تحت شعار (الموارد المعدنية، الحجر الأساس في التنمية الوطنية) خلال الفترة من 23 - 25 نوفمبر 2020.

ويعقد المؤتمر كل عامين في إحدى الدول العربية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والوزارات والمؤسسات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية، ويحضره وزراء الثروة المعدنية العرب، ويشهد مشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة، من خلال تقديم أوراق عمل تتناول واقع وآفاق قطاع التعدين العربي والصناعات القائمة عليه وآثارها على اقتصادات الدول العربية، ويصاحب المؤتمر معرض شامل لعرض آخر ما توصلت إليه الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في قطاع الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال أعمال اللجنة التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر اللتين عقدتا بمقر المنظمة بالرباط في يـونيـــو الجاري، بحضور المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وبمشاركة المهندس أحمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة، بدولة الإمارات والمهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وبمشاركة ممثلي وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية.

وأكد أحمد الكعبي، استعداد الوزارة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وحرصهما لعقد المؤتمر والفعاليات المصاحبة له في أحسن الظروف، تماشياً مع دور دولة الإمارات لدعم قطاع التعدين العربي.