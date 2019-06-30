200 اجتماع ثنائي بين مستثمري الإمارات وجنوب أفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ- عبد الحي محمد

اختتم وفد الإمارات التجاري والاستثماري زيارته لجنوب أفريقيا نهاية الأسبوع الماضي، بعقد الملتقى الاستثماري الإماراتي الجنوب أفريقي بحضور أكثر من 500 مستثمر من البلدين يتقدمهم مسؤولون كبار من وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار والتجارة بجنوب أفريقيا.

وتخلل الملتقى اجتماعات عمل ثنائية بين المستثمرين في كلا البلدين زاد عددها على 200 اجتماع ناقشت الفرص الاستثمارية في البلدين وكيفية تأسيس الشراكات.

وأكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية على النجاح الكبير للملتقى، مشيراً إلى إبرام عقود شراكة تجارية بين مستثمرين من الإمارات وجنوب أفريقيا خلال الملتقى، إضافة إلى عرض فرص استثمارية مميزة خاصة في قطاعات الموانئ والبنية التحتية والطيران والمعادن والزراعة والتكنولوجيا.

وأكد آل صالح في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن الحضور القوي لكبار المسؤولين والشركات الكبرى والمستثمرين الكبار من جنوب أفريقيا للملتقى يشير إلى حرص جنوب أفريقيا ومستثمريها على تواجدهم القوي في الإمارات خلال الفترة المقبلة، واهتمامهم الكبير بدخول السوق الإماراتي باعتباره أفضل بوابة لدخول منتجاتهم إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا.

ولفت إلى أن الملتقى كشف عن الحرص الكبير لغالبية الشركات والمستثمرين من جنوب أفريقيا على إبرام شراكات تجارية مع الشركات الإماراتية لتسهيل دخول المنتجات الإماراتية إلى دول القارة عبر بوابة جنوب أفريقيا، والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي أقرتها حكومة الإمارات للمستثمرين الأجانب.

فرص استثمارية

وألقى آل صالح كلمة في بداية الملتقى أشار فيها إلى وجود فرص استثمارية كبرى للمستثمرين الإماراتيين في جنوب أفريقيا خاصة في قطاعات المعادن والبتروكيماويات والزراعة والطاقة مشيراً إلى أن قوة اقتصاد البلدين ومتانة العلاقات بين قيادتيهما سيكون لها أثر كبير في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وقال:«نحن نؤمن أن القطاع الخاص في البلدين لديه فرص كبيرة للنمو خاصة في ظل إعلان الإمارات عن استثمار 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة في جنوب أفريقيا».

وأضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورات إيجابية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 3.8 مليارات دولار بنهاية عام 2018 بزيادة نسبتها 19% عن عام 2017، وشدد على أن الإمارات مهتمة بشكل كبير بمضاعفة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الإماراتية إلى جنوب أفريقيا باعتبارها البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الإماراتية إلى أسواق القارة الأفريقية، ولدينا رغبة قوية في زيادة عدد السياح بين البلدين ومضاعفة حركة الطيران بينهما، كما أن الإمارات تعتبر أكبر مستثمر عربي وشريك تجاري لجنوب أفريقيا في الوقت الحالي، حيث أن 65% من صادرات جنوب أفريقيا للدول العربية تستحوذ عليها الإمارات التي تأتي في المرتبة الأولى عربياً، فضلاً عن أن الإمارات أهم شريك تجارى عربي لجنوب أفريقيا في السلع غير النفطية حيث تستحوذ على 50% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين الدول العربية وجنوب أفريقيا.

بيئة مثالية

وشدد على أن الإمارات تعد بيئة مثالية لاستقطاب الاستثمارات الأفريقية بشكل عام واستثمارات مستثمري جنوب أفريقيا بشكل خاص لافتاً إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في الإمارات للمستثمرين من جنوب أفريقيا خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد والذي يمنح المستثمرين الأجانب ملكية بنسبة 100%، كما أن الإمارات تنفذ حالياً استراتيجيات لنشر ثقافة الابتكار ومنح المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرص نمو أكبر.

ولفت إلى أهمية دعم المناطق الحرة بين البلدين مشيراً إلى أن هذه المناطق أدت إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت نسبة النمو في تجارة المناطق الحرة بين البلدين 64 %، كما نمت تجارة إعادة التصدير بنسبة 38%، والتجارة المباشرة بين البلدين بنسبة 46.6%.

أكبر وفد

وقال محش سعيد الهاملي سفير دولة الإمارات لدى جنوب أفريقيا إن وفد الإمارات التجاري والاستثماري يعتبر أكبر وفد استثماري إماراتي يصل لجنوب أفريقيا خلال السنوات الماضية حيث يضم أكثر من 60 مستثمراً ورجل أعمال ينتمون لأكثر من 30 هيئة وشركة استثمارية.

واستعرض السفير خلال كلمته الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين الجنوب أفريقيين، وتحدث عن الإنجاز الكبير الذي حققته الإمارات بتنظيم معرض إكسبو 2020 مؤكداً على أن هذا الإنجاز الضخم يشكل ملحمة وطنية إماراتية ودليلاً قوياً على عظمة وقوة دولة الإمارات، حيث تم إنشاء مدينة كاملة في زمن قياسي جداً وحالياً تم إنجاز أكثر من 85% من منشآت إكسبو 2020 ومن المتوقع أن تشارك في المعرض أكثر من 192 دولة وما يزيد على 12 مليون زائر وفقاً لآخر الإحصاءات.

وعرض السفير فيلماً مصوراً عن إكسبو 2020 وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع وسط إعجاب الحضور من المستثمرين الإماراتيين والجنوب أفريقيين.

تنويع اقتصادي

واستعرض محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد في كلمته خلال الملتقى مزايا البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات مشيراً إلى أن الإمارات تعد من الدول القلائل في العالم التي نجحت في تطبيق سياسات ناجحة للتنويع الاقتصادي، وتراجعت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلى الإجمالي للإمارات إلى 30% فقط مقارنة بأكثر من 70% سابقاً، ويساهم القطاع غير النفطي حالياً بنحو 70% من ناتج الإمارات، كما احتلت الإمارات مراتب عالمية غير مسبوقة في سهولة ممارسة الأعمال، وتصدير وتلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ممارسة الأعمال

واستعرض كل من يونس حسين المدير العام لإدارة الاستثمار والتجارة بجنوب أفريقيا، وسيهل نجسامو الرئيس التنفيذي لترويج الصادرات والتجارة والاستثمار في مقاطعة ليازولوناتال بجنوب أفريقيا، الفرص الاستثمارية في جنوب أفريقيا خاصة في قطاعات البتروكيماويات والصناعة والمطارات والذهب والمعادن والألومنيوم والحديد مؤكدين على أن جنوب أفريقيا تعد بيئة استثمارية مثالية للاستثمارات الإماراتية بسبب قوة العلاقة بين البلدين، كما أن 66% من السكان من الشباب ولديها تنوع اقتصادي وسهولة وشفافية في ممارسة الأعمال.

شراكات تجارية

ووصف محمد أحمد أمين مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة الملتقى الاستثماري بأنه ناجح جداً وحقق كل أهدافه مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن شراكات تجارية بين المستثمرين في البلدين، وستزيد بل قد تتضاعف أعداد الشركات والرخص التجارية في كلا البلدين، وهناك فرص استثمار هائلة في جنوب أفريقيا للمستثمرين الإماراتيين خاصة في قطاعات المعادن والبتروكيماويات والتجزئة.

ورأى الدكتور جمال السعيدي رئيس مجلس إدارة شركة القادة القابضة على أن الوفد لاحظ الاهتمام الكبير من مستثمري جنوب أفريقيا للاستثمار في الإمارات مشدداً على ضرورة التواصل القوي معهم لمضاعفة استثماراتهم في الإمارات خاصة وأن غالبيتهم يرون الإمارات بوابة رئيسية لهم لدخول أسواق آسيا والشرق الأوسط، كما على المستثمرين الإماراتيين مضاعفة استثماراتهم في جنوب أفريقيا والاستفادة من البيئة الاستثمارية المشجعة.

وأكد عماد كوكش المدير العام لمصنع كلودى رأس الخيمة لتصنيع خلاطات المياه على النجاح الكبير لزيارة الوفد الإماراتي مشيراً إلى أن أعضاء الوفد استكشفوا فرصاً استثمارية ممتازة في جنوب أفريقيا كما أن غالبيتهم أوشكوا على إبرام شراكات وصفقات كبيرة مع مستثمرين جنوب أفريقيين.

وقال سمير عبد الهادي مؤسس وصاحب شركة سام تك للتكنولوجيا عضو وفد الإمارات التجاري والاستثماري، إن سوق جنوب أفريقيا واعد جداً خاصة وأن هذه الدولة تتمتع بسبق تكنولوجي كبير فضلاً عن أن جميع قطاعاتها الاقتصادية بحاجة لضخ استثمارات جديدة وبلا شك فإن هذه الدولة تمتاز ببيئة استثمارية جاذبة فضلاً عن أنه من السهل جذب شركات أو مستثمرين من جنوب أفريقيا للاستثمار في الإمارات.

زراعة شجرة «الغاف» تعبيراً عن روح الصداقة

شهد مبنى سفارة الإمارات في بريتوريا زراعة شجرة التسامح تعبيراً عن تنامي روح الصداقة والتعاون بين دولتي الإمارات وجنوب أفريقيا.

وقام عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ومحش سعيد الهاملي سفير الإمارات في جنوب أفريقيا ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة بزراعة شجرة الغاف «شجرة التسامح» في مدخل السفارة.

وأكد السفيرمحش الهاملي على أن العلاقات بين الإمارات وجنوب أفريقيا مثال قوي على العلاقات الطيبة والمتميزة التي ترتكز على نشر قيم التسامح والمحبة والتعاون بين البلدين حكومة وشعباً، مشيراً إلى أن السفارة ووزارة الاقتصاد بادرتا بزراعة شجرة التسامح تيمناً بعام التسامح، لافتاً إلى أنه سيتم زراعة أكثر من شجرة تسامح لتوطيد العلاقات بين البلدين.

استكشاف فرص التأمين المشترك للتصدير

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع مؤسسة تأمين ائتمان الصادرات في جنوب أفريقيا بهدف استكشاف الفرص وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وأكد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات على الأهمية الكبيرة لمذكرة التفاهم في تعزيز التجارة والاستثمارات ودعم العلاقات التجارية بين الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات في مجال التجارة عبر الحدود.

كما ستستكشف الاتفاقية فرص التأمين، والتأمين المشترك للتصدير، وتبادل المعلومات التجارية والائتمانية عن المشترين، وتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة مع التركيز على صناعة الحلال من خلال الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.