وزارة الاقتصاد تبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية مع ألمانيا

المصدر: برلين - البيان

عقد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً مع توماس باريس وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والطاقة بألمانيا وذلك على هامش زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في ملتقى الأعمال الألماني الذي تنظمه الجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط.

وقال الشحي، إن الإمارات وألمانيا تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية، قائمة على روابط استراتيجية في مختلف المجالات التنموية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لألمانيا، فيما تعد ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي للدولة والسابع عالمياً، وتستحوذ الإمارات على 22% من مجمل التجارة العربية الألمانية.. وسجلت إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 13.3 مليار دولار خلال 2018.