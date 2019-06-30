مركز دبي المالي العالمي يناقش تحسينات قانون العمل الجديد

المصدر: دبي - البيان

استضاف مركز دبي المالي العالمي جلسة لمناقشة تحسينات وتأثيرات قانون العمل الجديد الذي أصدره مؤخراً، وذلك في مركز المؤتمرات الكائن في مركز دبي المالي العالمي. أقيمت الجلسة بمشاركة جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وغوردون بار، شريك ورئيس قسم التوظيف والحوافز في «التميمي وشركاه»، وريبيكا فورد، شريك في شركة «كلايد اند كو»، وبن براون، مدير قانوني في «كلايد أند كو»، حيث سلّطوا الضوء على عدد من المجالات الرئيسية التي يغطيها القانون الجديد، إلى جانب مزاياه وفوائده.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تهدف هذه التحسينات الصادرة من القانون الجديد، إلى إنشاء بيئة عمل جاذبة لأصحاب العمل والموظفين».