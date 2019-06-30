الإمارات تستضيف منتدى الأونكتاد للاستثمار 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2020 أعمال منتدى الاستثمار العالمي وأسبوع التجارة الإلكترونية الأول لآسيا التابعين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فيما تشارك دولة الإمارات رئاسة المؤتمر الوزاري الخامس عشر (للأونكتاد)، والذي تستضيفه دولة بربادوس بمنطقة الكاريبي في نفس العام.

وتأتي استضافة إمارة أبوظبي لهذا الحدث الدولي الأكبر على صعيد الاستثمار والتجارة، في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي التي قامت بتقديم ملف الاستضافة خلال أعمال الدورة الـ 66 لمجلس التجارة والتنمية «الأونكتاد» الذي عقد مؤخراً في جنيف بحضور موكيسا كيتوي الأمين العام للمؤتمر وممثلين عن الدول الأعضاء.

دور مؤثر وفعال

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن اختيار الدولة لاستضافة الفعاليات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خلال عام 2020، هو خطوة تترجم المكانة المتميزة للإمارات كمحور مهم للتجارة والاستثمار في المنطقة، وتخدم توجهاتها في المساهمة بدور مؤثر وفعال في الجهود الإقليمية والدولية لتطوير وتنمية بيئة التجارة والأعمال.

اقتصاد قوي مستدام

من جانبه، قال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن استضافة أبوظبي أعمال منتدى الاستثمار العالمي وأسبوع التجارة الإلكترونية الأول لآسيا التابعين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو تأكيد عالمي جديد على صدارة دولة الإمارات عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً في حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

وأكد الهاجري أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث ستحقق لها فائدة كبيرة في سياق توجهات حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية لبناء اقتصاد قوي مستدام ومتنوع قادر على مواصلة التطور والنمو في ضوء تبنيه سياسة الانفتاح وبناء شراكات عالمية مثمرة.

وأشار إلى أن الاستضافة ستساهم في تحقيق مزيد من المكتسبات لاقتصاد الدولة وإمارة أبوظبي ويضعها على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة الازدهار والنمو، تفضي إلى تعزيز شبكة العلاقات الخارجية وتطوير أواصر التعاون التجاري للإمارة مع الأسواق العالمية، خاصةً في ضوء الخطط التنموية الطموحة والمبادرات الاقتصادية النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارة مؤخراً.

ودعا كافة الجهات الاتحادية والمحلية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الاستفادة من استضافة أبوظبي لأعمال منتدى الأونكتاد.

المؤتمر الوزاري

وتستضيف كل من دولة الإمارات ودولة باربادوس، بمنطقة الكاريبي، فعاليات مؤتمر الأونكتاد في 2020، حيث تستضيف مدينة بريدجتاون في باربادوس أعمال المؤتمر الوزاري للأونكتاد، بينما ستستضيف أبوظبي أعمال المنتدى العالمي للاستثمار وأسبوع التجارة الإلكترونية الأول لآسيا.

ويمثل المؤتمر الوزاري للأونكتاد، الذي يعقد كل أربع سنوات، أعلى هيئة لصنع القرار في الأونكتاد.