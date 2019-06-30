«الجيل الخامس» يفتح فرصاً للصيرفة الرقمية في الدولة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قال سوني زولز رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك ستاندرد تشارترد إن طرح تقنية الجيل الخامس 5G سيفتح أبواب عالم جديد من الفرص غير المسبوقة للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات، متوقعاً أن تنعكس تقنية الاتصال الجديدة التي تزيد بمقدار 20 ضعفاً تقريباً عن الجيل الرابع، زيادة في تبني الخدمات المصرفية عبر الفيديو والتفاعلات المباشرة والواقعية مع مديري العلاقات الافتراضية، حيث ستتمكن المصارف والعملاء من تبادل المعلومات وتحميل المستندات الضخمة بأقل نسبة من القيود.

وتوقّع زولو في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن تكون تجربة الخدمات المصرفية الرقمية معززة بالمزيد من القدرات التفاعلية دون إبطاء معدل الاستجابة، وستصبح أسرع بكثير مما هي عليه اليوم، مما سيمنح العملاء تجربة مستخدم أكثر سلاسة.

مزايا

وأضاف: «سيكون لتقنية الجيل الخامس 5G فوائد ضخمة في طريقة تفاعل العملاء مع البنك، فقد أصبحت الخدمات المصرفية الآن جزءاً لا يتجزأ من نشاطات العملاء اليومية وأسلوب حياتهم اليومي. وستكون تجربة العملاء مع تقنية الجيل الخامس 5G أكثر سلاسة، حيث ستتيح التقنية للبنوك تحسين تطبيقاتها عبر إطلاق العديد من الحلول والمنتجات والخدمات والعروض من دون التأثير على القدرة الحاسوبية لأجهزة الموبايل.

وسوف يتمكن العملاء من التفاعل مع البنوك التي يتعاملون معها من أي مكان وعبر أية قناة، سواء كانت عبر الرسائل قصيرة أو الواتساب أو المستندات الصوتية أو الفيديو أو تبادل الوثائق، دون العقبة المتمثلة في محدودية حجم البيانات والتخزين المؤقت. علاوةً على ذلك، ستدفع تقنية 5G البنوك لإجراء إصلاحات في أسلوب استخدامهم للتقنيات في عمليات المصرف الداخلية والتفاعل مع العملاء على السواء.

وحول مدى ضرورة البنوك ترقية شبكاتها الحالية لتتوافق مع تقنيات 5G، قال زولز:«ما يميّز شبكات تقنية الجيل الخامس 5G هو أنها متوافقة مع الإصدارات التي سبقتها، فلا داعي لأن تنتظر البنوك انتشار التقنية بل يمكنها البدء بتثبيت معدات الجيل الخامس اليوم، فهي تتوافق مع شبكات 4G و3G.

لكن تجدر الإشارة إلى أن أجهزة شبكات 3G 4G قد لا تعمل بالضرورة على شبكات 5G. فشبكات الجيل الخامس تعمل بتقنية الموجات المليمترية التي لا تدعمها حالياً شبكات 3G و4G. وما ستحتاج إليه البنوك هو تحسين شبكاتها لتتناسق مع عمليات الإرسال وتحولها لعمليات سريعة وفعالة».

خطط

وحول خطط ستاندرد تشارترد لتعزيز استخدام تقنية 5G، قال زولز:«لدينا عدة مشاريع بدأنا العمل عليها خلال السنوات الماضية، لكننا لم نتمكن من تطبيق بعض الحلول المبتكرة بسبب محدودية النطاق الترددي وتأثير حركة البيانات الكثيفة على تطبيقنا الحالي. ونخطط مع استخدام شبكة الجيل الخامس 5G لتحسين تجربة عملائنا على المنصات الرقمية، حيث سيتمتع العملاء بتجربة رقمية غنية».

تعزيز الابتكار

ونظراً لقدرة تقنية 5G على توفير سرعات تزيد عن 430 ميجابِت في الثانية، ستتمكن المصارف من توفير خدمة الإنترنت المجانية في فروعها من دون أن يؤثر ذلك على متطلبات النطاق الترددي للتطبيقات المصرفية الأخرى.

وبالنسبة للخدمات المتخصصة مثل إدارة الثروات، سيتمكن العملاء من التواصل مع أحد المختصين في الفرع عبر مكالمة فيديو من أي مكان. كما ستتمكن البنوك من نشر أجهزة الصراف الآلي وأكشاك الخدمات المصرفية الرقمية في أي مكان دون القلق من الكابلات، مما يضمن بدوره قدرة المزيد من العملاء على استخدام الخدمات المصرفية وخاصةً في المناطق النائية.

وسوف تسهّل تقنية 5G كذلك تواصل موظفي البنوك والعملاء والفنيين والبائعين بسهولة والحصول على دعم الخبراء كملفات الفيديو من المقر الرئيسي أو من أخصائي عند الحاجة وبشكل مباشر.

الأجهزة القابلة للارتداء

اعتبر زولز أن تُعدّ الأجهزة القابلة للارتداء مجالاً واعداً آخر لاعتماد تقنية 5G في الخدمات المصرفية، فقد أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء اليوم قناة مهمة لمدفوعات الهاتف المحمول، ومن المرجح أن تزداد أهميتها في المستقبل.

وسوف تتمكن هذه الأجهزة باستخدام تقنية 5G من مشاركة البيانات مع مزودي الخدمات المصرفية ومع بعضها البعض بإمكانات وموثوقية وسرعة أكبر من أي وقت مضى، مما سيوفر تطبيقات أكثر سلاسة تعمل باستمرار ستكون على اتصال بكافة الأوقات.