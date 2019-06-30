«أراضي دبي» تفوز بجائزة «أفكار عربية» عن «فئة الإنتاجية»

المصدر: دبي- البيان

فازت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بجائزة «أفكار عربية»، حيث استحوذت على المركز الأول في فئة «الإنتاجية» عن مبادرتها «مسح وتصنيف المباني».

وأعرب سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن الفخر بتحقيق هذا الإنجاز المتميز اعترافاً بالفوائد التي يحملها نظام «مسح وتصنيف المباني»، الذي يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى الإمارة.

وقال، إن من أهم ما يميز النظام شموليته الواسعة لأنه يقدم للأطراف ذات الصلة كافة البيانات التي يحتاجون إليها بما في ذلك عمر المبنى وصورة العقار واسم المبنى وعدد الطوابق والوحدات ومساحة الوحدات والبناء، إضافة إلى 64 معياراً تفصيلياً لتصنيف المبنى من نجمة واحدة إلى خمس نجوم.