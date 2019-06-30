إطلاق برنامج التجارة الإلكترونية «زوهو كومرس» مدعماً بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «زوهو» Zoho أحد الحلول المبتكرة للتجارة الإلكترونية وهو «زوهو كومرس Zoho Commerce»، المدعم بالذكاء الاصطناعي من Zia، وكذلك متوافق مع ضريبة القيمة المضافة، فيما يساهم التكامل المميز مع منتجات زوهو الأخرى مثل «زوهو بوكس» (برنامج المحاسبة على الإنترنت)، وكذلك (برنامج الحملات عبر البريد الإلكتروني) في مساعدة الشركات على القيام بكل العمليات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

قال حيدر نيزام، رئيس شركة «زوهو» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «سوف تواجه الأعمال التي لا تتواجد على الإنترنت صعوبة في الحصول على حصة سوقية مهمة، كما أنها ستكون عرضة لمواجهة تحديات كثيرة.

فيما سيساهم برنامج «زوهو كومرس Zoho Commerce» في إتاحة المجال أمام الشركات للبدء ببيع منتجاتها على الإنترنت».