جمارك دبي تبرم اتفاقية مع الصكوك الوطنية لتوعية الموظفين بثقافة الادخار

المصدر: دبي - البيان

وقّعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع شركة الصكوك الوطنية، تقوم بموجبها الأخيرة بتوفير مواد تسويقية وكتيبات إعلامية، وتنظيم دورات تثقيفية وتدريبية للموظفين للتعريف بالبرامج الادخارية وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها لموظفي الدائرة، مع القيام بكافة إجراءات تسجيل الموظفين الراغبين بالانتساب إلى البرنامج الادخاري. قام بتوقيع الاتفاقية فريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية في جمارك دبي، وسيف علي الشحي، المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية وإدارة الإمدادات من شركة الصكوك الوطنية.

وقال فريد المرزوقي: تسعى جمارك دبي إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الخارجيين لتطبيق أفضل الممارسات في تحقيق الرفاهية وجودة الحياة للموظفين وخلق بيئة عمل محفزة تعزز مستويات سعادتهم للمساهمة في رفع الولاء الوظيفي، بما ينعكس ذلك على أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.

وقال سيف علي الشحي، المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية وإدارة الإمدادات في شركة الصكوك الوطنية: إن انضمام جمارك دبي إلى قائمة المؤسسات الحكومية التي تتبنى برنامجنا الادخاري الخاص بالموظفين يُثري مسيرتنا في تعزيز الاستقرار المالي في الإمارات ويشعرنا بالفخر.